إقناع فتاة بالعدول عن الانتحار في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أدّت سرعة الاستجابة والتحرك السريع من قبل رجال مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة إلى إنقاذ حياة فتاة من إحدى الجنسيات العربية في السابعة عشرة من عمرها من محاولة الانتحار، حيث تمكنت عناصر الدوريات الأمنية من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب، والتعامل معها بذكاء ومهنية عالية وإقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار وإيذاء نفسها، بعد أن صعدت إلى سطح البرج السكني الذي تقيم به مع أسرتها، والواقع بمنطقة النهدة بالشارقة.

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بوجود فتاة على سطح برج سكني يرجح أنها مقدمة على الانتحار، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة إلى الموقع، حيث بدأت التعامل مع الموقف، وتمكن بعض أفرادها من الوصول في ثوانٍ معدودة إلى سطح المبنى وتأمين محيط الفتاة والحوار معها بصورة هادئة، حيث تمكنوا من إقناع الفتاة والنزول برفقتها من سطح المبنى وتقديم الدعم النفسي لها، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمعالجة الموقف.