3 حرائق في منازل بعجمان خلال أسبوع

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

صرح العميد عبدالعزيز علي الشامسي بأن فرق إطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تمكنت من إخماد حريق شب في 3 منازل سكنية في إمارة عجمان بتواريخ متفاوتة من الاسبوع الماضي.

حيث تمكنت فرق الاطفاء من اخماد الحريق الذي شب في منزل، في منطقة الرميلة 1 ، وأسفر الحادث عن احتراق المخزن بالكامل في الدور الأول، وفي حادثة اخرى سيطرت الفرق على حريق شب في غرفة نوم بمنزل في منطقة الروضة وأسفر عن احتراقها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما سيطرت الفرق على حريقاً شب في غرفة نوم بمنزل بمنطقة الرقايب1 وأسفر عن احتراقها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تلوث جميع المنازل بالدخان.

وأضاف الشامسي بأن فرقة الإطفاء تعاملت مع حوادث حريق المنازل بحرفية عالية حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وعملت على منع امتدادها إلى بقية غرف المنازل، وتم شفط الدخان الناتج عن الحريق بواسطة جهاز شفط الدخان.

وناشد جميع الأسر بضرورة مراعاة اتخاذ احتياطات السلامة في المنازل خصوصا في المخازن والمطابخ، حيث يجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتوفير طفايات الحريق والتدرب على استخدامها وعدم التدخين داخل غرف النوم واتباع إرشادات الأمن والسلامة .

وتهيب الإدارة بالأسر اتخاذ المزيد من الحرص واحتياطات السلامة، وإن الدور الوقائي هو أحد العناصر الأولية التي تحقق الحماية للفرد وأسرته وتساهم في حماية الفرد وذويه من الحوادث، من جانبه ناشد الشامسي جميع الأسر الى أخذ الحيطة والحذر والتأكد الدائم من صلاحية الأجهزة الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتزويد المنازل بكواشف الدخان وطفايات الحريق وسرعة إبلاغ الدفاع المدني عند نشوب الحرائق بأسرع وقت ممكن على هاتف الطوارئ 997 متمنين السلامة للجميع.