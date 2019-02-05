محاكمة نيجيري اعتدى على زميله بخاتم

المصدر: الشارقة – الإمارات اليومؤ

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شاب نيجيري متهم بالاعتداء على زميله وإحداث به إصابات بسيطة بعد أن ضربه بخاتم في يده، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 ديسمبر الماضي، عندما حدثت مشادات كلامية بين الطرفين داخل الشقة التي يسكنان فيها، وتحولت إلى مشاجرة وضرب المتهم زميله بخاتم كبير كان في يده على مختلف أنحاء جسده، الأمر الذي أحدث بالشاكي إصابات بسيطة حسب الأوراق المرفقة بملف القضية. وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، فاعترف بها.

بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 27 من فبراير الجاري.