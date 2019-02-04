ضبط وإتلاف 400 كيلو غرام "لحوم فاسدة" في مصفح

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تمكن مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من ضبط وإتلاف 400 كيلو غرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، داخل ملحمة بمنطقة مصفح الصناعية، فيما أصدر الجهاز، أمس، قرار إغلاق إداري بحق المنشأة التي تحمل اسم "النجدي لتجارة اللحوم" لعدم اتباعها للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن أسباب المخالفات تمثلت في تكرار الممارسات الصحية غير الجيدة في المنشأة ومخالفة الاشتراطات الصحية بتداول لحوم مجهولة المصدر لم تخضع للفحص البيطري مذبوحة خارج المسلخ الأمر الذي يعرض صحة المستهلكين للخطر، وعدم وجود البطاقة الغذائية التي تدل على مصدر صلاحية ونوع اللحوم ومنشأها ومكان الذبح، حفظ اللحوم خارج البرادات وتداولها على أماكن وأسطح مسببة للتلوث والتلوث التبادلي، لافتا إلى أنه تم اتلاف 400 كيلو غرام غير صالحة للاستهلاك.

وقال القاسمي :"إن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية"، مناشداً الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .