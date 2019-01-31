بلدية الفجيرة تضبط 158 سلعة مغشوشة ومقلّدة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

ضبط قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، بالتعاون مع مكتب المتابعة والتفتيش 815 سلعة استهلاكية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة تمثلت في حقائب وساعات وملابس، كما تمت مخالفة خمسة محال تجارية لعدم التزامها باللوائح حول بيع وشراء مثل هذه المنتجات التي دخلت الدولة بشكل غير رسمي.

وأفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، بأنه تم تنفيذ جولات مكثفة خلال الفترة الماضية على عدد من المحال والأسواق التجارية للوقوف على جودة المنتجات ومحاربة الغش، وفرض العقوبات القانونية على المخالفين.

وأكد أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض سلامة المستهلكين للخطر، إذ إن بعض المنتجات المقلدة خصوصاً العطور تدخل في تصنيعها مواد كيميائية ترتفع نسبتها على نسبة العطر نفسه، ما يُشكل خطراً على المستهلك.

وأكد خطورة استخدام تلك البضائع على الجلد أو الصحة بشكل عام، سواء من ملابس أو حقائب إذ تدخل في تصنيعها مواد غير قانونية.