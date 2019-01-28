شرطة الشارقة تحذر من التعامل مع الرسائل النصية المشبوهة

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور من التعامل مع بعض الرسائل النصية المشبوهة التي تصل إليهم من مجهولين يدعون بها أنهم من موظفي البنوك بحجة أنهم يقومون بتحديث بياناتهم المصرفيه ويطلبون منهم معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم والارقام السرية.

وأكدت أن هؤلاء المجهولين يقومون باستغلال هذه المعلومات الخاصة بالجمهور للدخول إلى حساباتهم المصرفية وسرقت أموالهم، مشيرة الشرطة إلى أنها تقوم باستمرار بمتابعة المحتالين بيقضة تامة وتضبط المجرمين وتقوم بضبط مرتكبين مثل هذه الجرائم.

ودعت شرطة الشارقة جميع عملاء البنوك والجمهور ممن يتلقون أو يستقبلون مثل هذه الرسائل تجاهلها بشكل تام وعدم التعامل معاها بأي صورة من الصور.