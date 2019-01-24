اتّهام «موظف طباعة» بالتربّح من أعمال وظيفته

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بدأت محكمة الجنايات في الشارقة بالنظر في اتهام موظف مكتب طباعة بالتربّح من وظيفته، من خلال الترويج لشركة كاميرات مراقبة بين عملاء المكتب، مقابل الحصول على 100 درهم عن كل عميل.

واستمعت المحكمة إلى شاهد في القضية أكد ورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بوجود موظف في مكتب طباعة يحث المتعاملين الراغبين في تركيب كاميرات مراقبة في محالهم على الذهاب إلى شركة معينة، لافتاً إلى رصد عملية الترويج وضبط المتهم، وإحالته إلى القضاء.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاهد، أنكر صحتها، وقال إنه غير ملزم بالترويج أو التسويق لأي محل، وإن وظيفته تقتصر على طباعة المعاملات، وبإمكان أي متعامل يريد أرقام الشركات المتخصصة بتركيب الكاميرات الدخول إلكترونياً إلى موقع الشرطة، ومعرفة الشركات المعتمدة لديها، إذ توجد قائمة تضم 160 اسم محل متخصص، كما أنه يستطيع إنجاز معاملته «أون لاين». وأجّلت المحكمة القضية حتى 4 فبراير المقبل.