محاكمة عربي بسرقة شقق سكنية في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة، في قضيتين منفصلتين، متهم فيهما شخص عربي بسرقة شقق سكنية في منطقتي مويلح والتعاون.

وحسب التحقيقات، فإن بلاغات وردت من قاطني شقق في منطقة مويلح والتعاون، بتعرض شققهم للسرقة من قبل مجهول، وعليه تمت مراقبة المنطقة والقبض على المتهم بعد رصده بكاميرات مراقبة مثبتة على مدخل إحدى البنايات، التي أبلغ أحد أصحابها عن تعرضه لسرقة منقولات موجودة في المنزل.

وقال شاهد الإثبات في القضية الأولى إنه كان برفقة المتهم، أثناء عملية إرشاده عن الشقق التي سرقها، مشيراً إلى أن المتهم اعترف لهم بشكل تفصيلي بكيفية دخوله إلى الشقق وسرقتها، فيما ذكر الشاهد الثاني في القضية الثانية أنه اصطحب المتهم إلى شقق سكنية في التعاون ومويلح، حيث اعترف هناك بعملية السرقة.

بدورها، أجلت المحكمة القضيتين إلى 13 من فبراير المقبل، للنطق بالحكم.