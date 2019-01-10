النائب العام للدولة يصدر بيانا حول فيديو متداول على مواقع التواصل

المصدر: الامارات اليوم -ابوظبي

أصدر مكتب النائب العام الاتحادي بيانا عن واقعة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه:

في شأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يقوم بحبس أشخاص من الجنسية الآسيوية داخل قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الوطني الاماراتي في مباراته لكرة القدم مع الفريق المنافس وهو المنتخب الوطني لجمهورية الهند.

فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة وصدر الأمر بضبط واحضار صاحب الفيديو باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في دولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الامارات الذي يساوي بين الناس كافة ولا يسمح بأي صورة من صور التفرقة بينهم إلا في ظل مبدأ تكافؤ الفرص واستحقاق الأفضل بالجهد والتميز بالعمل والمسلك.