خليجي يتهم شاباً بالاعتداء عليه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، يوم 30 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب بتزعّم ثلاثة أفراد، والاعتداء على شاب خليجي، وتسببوا في إلحاق خسائر في المركبة التي كان يقودها قدّرتها شركة الصيانة بمبلغ 59 ألف درهم. وقدّم محامي الشاكي لائحة ادعاء بالحق المدني، طالب في ختامها بإلزام الشاب بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من قبل المتهم وثلاثة آخرين مجهولين.

فيما دفع المحامي الحاضر مع المتهم، بتضارب أقوال الشاكي في محاضر الشرطة والنيابة العامة، وبقصور التحريات، وبعدم معقولية تصور الواقعة.