اتهام خليجي بالتسبّب في حادث وترك المجني عليه دون مساعدة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، محاكمة شاب خليجي متهم بقيادة مركبة بطيش وتهور والتسبب في حادث مروري، وترك المجني عليه دون مساعدة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم قاد مركبة بطيش وتهور دون حصوله على رخصة قيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر على الطريق العام، كما قاد مركبته عكس اتجاه السير، إضافة إلى قيادته للمركبة بالرجوع للخلف بطريقة خاطئة خلافاً لقانون السير والمرور.

وأشارت لائحة الاتهام الى أن السائق المتهم تسبب في وقوع حادث مروري، وترك المجني عليه دون مساعدة.

واعترف المتهم أمام المحكمة بقيادة مركبة دون حصوله على رخصة قيادة، كما اعترف بقيادة المركبة عكس اتجاه السير والهروب من رجال المرور، إلا أنه أنكر قيادته المركبة للخلف وتعريض حياة الآخرين للخطر، كما أنكر ارتكابه لحادث مروري، وعدم تقديم المساعدة للشخص المصاب في الحادث.

وقال أحد الشهود في القضية إن المتهم أخذ المركبة من صديقه (المتهم الثاني) المتغيب عن الجلسة، والذي يعمل في كراج للسيارات، وإن المتهم الثاني سمح للمتهم الأول بقيادة المركبة دون حصوله على رخصة قيادة، ما أدى الى تسببه في وقوع الحادث وضبطه من قبل رجال المرور.

وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بوجود سائق يقود مركبته على أحد الطرق بطيش وتهور والتسبب في حادث مروري، وعلى الفور تم إرسال دوريات المرور للمكان، حيث حاول السائق الهروب من رجال المرور وقاد مركبته عكس اتجاه السير، ما عرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وتمكن رجال المرور من ضبط السائق، وتبين بعد التحقيقات أنه لا يحمل رخصة قيادة، وأنه حصل على المركبة من كراج لتصليح السيارات.

المتّهم أنكر

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الآخرين للخطر.