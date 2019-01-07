آسيوي يجلب طفلة مدعياً أنها «ابنته» ويستغلها جنسياً

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف آسيوي متهم باستغلال طفلة تبلغ 13 عاماً وإجبارها على ممارسة الدعارة، وذلك بعد أن أدخلها إلى الدولة بطريقة غير شرعية، مدعياً أنه والدها.

ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة اتجار بالبشر، وهتك عرض بالإكراه، إضافة إلى إدارة محل للدعارة، واستغلال نساء في ذلك، من بينهن متهمتان في القضية ذاتها.

كما أحالت النيابة عاطلاً آسيوياً، (29 عاماً)، وقع في حب الطفلة حين قصد وكر الدعارة، وأبلغ الشرطة لإنقاذها، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جناية «هتك عرض».

وقالت المجني عليها إن المتهم الأول، (49 عاماً)، أحضرها إلى الدولة باعتبارها ابنته، وظل طوال عام يستغلها جنسياً، كما أنه اغتصبها، وحين كانت ترفض ممارسة الجنس معه كان يعتدي عليها بعصا خشبية.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه حقق مع المتهم الأول، الذي أقر بتشغيل الطفلة في الدعارة، لكنه أنكر اغتصابها، كما اعترفت المتهمتان الثانية والثالثة بأنهما تمارسان الجنس بمقابل مالي، فيما ذكر المتهم الرابع أنه على علاقة غير شرعية بالفتاة منذ نحو عام.

وأفاد شاهد آخر من الشرطة بأن المتهم الرابع هو الذي أبلغ عن الجريمة بعد تأكده من تعرض الفتاة للاغتصاب من المتهم الأول، لافتاً إلى أن المتهمتين أقرتا بذلك، وأشارت إحداهما إلى أنها شاهدته يعتدي عليها مرات عدة.