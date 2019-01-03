شرطة دبي تلقي القبض على آسيويين نشرا فيديو مُسيئاً لعملة الدولة

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت شرطة دبي القبض على رجلين آسيويين في العقد الثاني من عمرهما، لتورطهما في نشر فيديو مُسيء، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحدهما وهو يرمي أوراقاً نقدية من فئة 1000 درهم على أرضية سيارة ويدوس عليها بقدمه، وسط تشجيع من زميله الذي كان يقود السيارة.

وأحالت شرطة دبي ملف الآسيويين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، إذ أقرا بتصوير الفيديو المُسيء من أجل التظاهر أمام متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، إن الدوريات الإلكترونية التابعة للإدارة العامة والمباحث الجنائية رصدت المتهمين، بعد أن أثار تصرّفهما ردود فعل سلبية واستهجاناً من قبل أفراد المجتمع على شبكات التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من إساءة إلى عملة الدولة، ومن ثم ألقي القبض عليهما.

وأكد القاسم ضرورة التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التصرفات التي تمس قيم أو عادات وتقاليد الدولة، حتى لا تضع صاحبها تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.