لص يوقظ امرأة تسلّل لغرفتها لإرشاده إلى باب الخروج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دفع الارتباك لصاً آسيوياً إلى إيقاظ ربة منزل يحاول سرقته، ليطلب منها مساعدته في مغادرة المكان، بعدما فقد القدرة على تحديد وجهة الخروج.

وأيقظ اللص المرأة النائمة، وهدّدها بخنق طفلها إذا لم تلزم الصمت، ثم سألها عن الطريق الى الباب الخارجي، فدلّته عليه، طالبة منه الخروج من غرفتها. وفور مغادرته، استغاثت بأهلها، لكن المتهم كان قد فر.

وقالت ربة المنزل إنها كانت نائمة في منزل والدها حين شعرت بيد تحاول إيقاظها، ففتحت عينيها، لتفاجأ بالمتهم يطلب منها التزام الصمت، واضعاً إصبع السبابة على فمه.

وأضافت أنه طلب منها المساعدة في الخروج من المكان، مهدداً بخنق رضيعها النائم إذا صرخت، فساعدته، وعندما تحرك باتجاه المجلس صرخت بأعلى صوتها محاولة تنبيه الأسرة، وأبلغت والدها، فأبلغ الشرطة.

وأكدت ربة المنزل أن إنارة الغرفة كانت كافية للتعرف إلى ملامح المتهم حين عرضت عليها صورته من قبل الشرطة، بعدما قبضت عليه لاحقاً.