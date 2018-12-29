حاكم رأس الخيمة يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية للانقاذ واستشهاد طاقمها

المصدر: رأس الخيمة -وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس مساء اليوم واستشهاد طاقمها .

كما أمر سموه باجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه .

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت عن سقوط طائرة مروحية من نوع" أغوستا 139 "كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم .

من جهته قالالرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر،" علمنا بوقوع حادث لمروحية في جبل جيس ونطمئن الجمهور بعدم وحود أية إصابات لمرتادي جبل جيس أو المرافق التابعة لها، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق التي أمر بها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.