شرطي مزيّف يجبر رجلين على تقبيل قدمي امرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر بحق آسيوي، انتحل صفة رجل شرطة، وخطف رجلين وأجبرهما على تقبيل قدمي امرأة على سبيل الاعتذار.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم اتصل بالمجني عليهما، وزعم أنه تابع للإدارة العامة للتحريات في شرطة الشارقة، وأمرهما بلقائه في محطة مترو الاتحاد في منطقة نايف، وحين وصلا اعتدى عليهما وأجبرهما على ركوب سيارته.

وقال المجني عليه الأول إنه وصل أولاً ثم تبعه رفيقه واقتادهما المتهم إلى منطقة الخليج التجاري، حيث أوقف سيارته بالقرب من امرأة كانت موجودة هناك، ثم أمرهما بالنزول من السيارة وتقبيل قدمي المرأة، دون أن تفصح التحقيقات عن سبب قيامه بهذا الأمر أو عن علاقة المجني عليهما بالمرأة التي أجبرا على الاعتذار إليها.

وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات تهمة خطف المجني عليهما، وقال إنه اتصل بهما طالباً لقاءهما، وحين وصلا إلى المكان الذي حدده لهما، اصطحبهما إلى المرأة المجهولة. لكن المحكمة قضت بإدانته وحبسه ستة أشهر، ثم الإبعاد.