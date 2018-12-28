شرطي مزيف يجبر رجلين على تقبيل قدمي امرأة

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر بحق أسيوي انتحل صفة رجل شرطة وخطف رجلين وأجبرهما على تقبيل قدمي امرأة على سبيل الاعتذار.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم اتصل بالمجني عليهما وزعم أنه تابع للإدارة العامة للتحريات في شرطة الشارقة، وأمرهما بلقائه في محطة مترو الاتحاد بمنطقة نايف، وحين وصلا اعتدى عليهما وأجبرهما عرى ركوب سيارته.

وقال المجني عليه الأول إنه وصل أولاً ثم تبعه رفيقه واقتادهما المتهم إلى منطقة الخليج التجاري، وأوقف سيارته بالقرب من امرأة كانت موجودة هناك، ثم أمرهما بالنزول وتقبيل قدمي المرأة، دون أن تفصح التحقيقات عن سبب قيامه بهذا الأمر وعلاقة المجني عليهما بالمرأة التي أجبرا على الاعتذار لها.

وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات تهمة الخطف، مشيراً فقط إلى أنه اتصل بهما فقط وحين وصلا اصطحبهما إلى المرأة المجهولة، لكن قضت المحكمة بإدانته وحبسه ستة أشهر ثم الإبعاد.