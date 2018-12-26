اتهام آسيوي بسرقة بطاريات شاحنة أثناء نوم سائقها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، لأقوال متهم من جنسية دولة آسيوية، بسرقة أربع بطاريات من شاحنة ثقيلة وسائقها نائم في داخلها، حيث أنكر ارتكابه السرقة، لكنه اعترف بوجوده بالقرب من الشاحنة.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم سرق بطاريات من شاحنة كانت متوقفة في إحدى مناطق رأس الخيمة، وكان سائقها نائماً في داخلها للاستراحة، حيث أحسّ السائق بوجود المتهم بالقرب من الشاحنة.

وأوضحت الأوراق أن المتهم هرب من المكان فور مشاهدته السائق يخرج من الشاحنة.

وبينت أوراق القضية أن السائق قدم شكوى لشرطة رأس الخيمة، التي أجرت التحريات اللازمة، وتوصلت إلى أدلة تثبت قيام المتهم بسرقة البطاريات من الشاحنة أثناء توقفها.