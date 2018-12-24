اسيوي يختطف طفلا لاسترداد ماله في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة خطف طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، وذلك لاسترداد ماله البالغ نصف مليون درهم كانت دينا على عائلة الطفل.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه بأن قام باختطاف طفل في الشارقة وطالب بالدية مقابل إرجاعه، فأنكر التهمة، وقال إنه صديق للعائلة منذ ٥ سنوات ويريد منهم مبلغا قدره نصف مليون درهم دين له عليهم، إذ كان الطفل برفقته وبقي لمدة ٤ ساعات معه، وخلال هذه الفترة قامت الأم بالابلاغ عن فقدان ابنها وخطفه، وتم ضبطه من قبل الشرطة في محطة الباصات بالشارقة وبرفقته الطفل.

وتابع أنه طالب العائلة بالمبلغ المترتب عليهم كثيرا ولكن لم يقوموا بإرجاعه، مشيرا إلى أنه يعمل في شركة معروفة وكبيرة ووضعه المادي جيد.

وطلبت النيابة إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة استدعاء الطفل وأمه للاستماع لأقوالهم في الجلسة المقبلة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩.