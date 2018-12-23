شاب مخمور يعتدي على امرأة في طريق عام بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات، في الشارقة، قضية اتهم فيها شاب عربي بالاعتداء على امرأة من جنسية آسيوية، في طريق عام بالشارقة، وبمقاومة الشرطة أثناء محاولة القبض عليه، ليتضح لاحقاً أنه مخمور.

وقال شاهد في القضية، يعمل في شرطة الشارقة، إنه تلقى بلاغاً بوجود مشاجرة في منطقة المجاز بالشارقة، فانتقل إلى محل الواقعة، ووجد المتهم في حالة غير طبيعية، وهو يعتدي على امرأة آسيوية. وخلال محاولته تقييده، قاومه المتهم، واعتدى عليه، رافضاً ركوب سيارة الشرطة، إلا أن شخصاً آخر كان برفقته ساعده على إدخاله إلى المركبة، فكسر زجاج السيارة الخلفي.

وبين الشاهد أنه لم يقدم شكوى ضد المتهم، ولا يريد منه شيئاً، كونه لم يصب بأذى، ولم يلحق به ضرر جراء مقاومة المتهم له.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فقال إنه لا يتذكر ما بدر منه من أفعال وأقوال، كونه كان مخموراً، مشيراً إلى أنه يتذكر فقط كسره زجاج سيارة الشرطة. بدورها، حجزت المحكمة القضية للحكم في 16 يناير المقبل.