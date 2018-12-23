30 % نسبة انخفاض مخالفات الشواء في الحمرية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

محمد الرفاعي – الشارقة

كشفت بلدية الحمرية، في الشارقة، عن انخفاض نسبة مخالفات الشواء في المنطقة، خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت 30%، حيث تم تحرير 51 مخالفة خلال تلك الفترة، بعد تعزيز جهودها الرقابية والبيئية وحملاتها التفتيشية، وتوفير مواقع جديدة مخصصة للشواء مع كامل التجهيزات، واللوحات الإرشادية المنتشرة على شاطئ الحمرية، معززة بذلك الوعي لدى مرتادي الشاطئ، واحترامهم للتعليمات والقوانين.

وأكد مدير البلدية، مبارك الشامسي، أن البلدية تبذل جهوداً كبيرةً، عبر فرقها التفتيشية، في الرقابة على شواطئ المدينة للحد من النشاطات الخاطئة، من خلال جملة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات، الداعية للحفاظ على المكونات البيئية التي تمتاز بها مدينة الحمرية.

وتابع أن البلدية وفرت مواقع مخصصة للشواء مع كامل التجهيزات، كاشفاً أن البلدية ستعمل على إضافة مواقع جديدة للشواء، نظراً للازدحامات التي يشهدها شاطئ الحمرية.

وبين الشامسي أن البلدية، وفي إطار سعيها المتواصل للحفاظ على المظهر العام بالحمرية، وبناء على بعض الشكاوى التي وصلت للبلدية بسبب الشواء العشوائي الذي يقوم به بعض الزوار، تواصل البلدية عملياتها التفتيشية والرقابية، للحد من ممارسة أي نشاط ممنوع في تلك المناطق، بحسب ما هو مبين في اللوحات المنتشرة على شاطئ المدينة.

وأوضح أن دوافع البلدية من وراء تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية، جاءت للحد من السلوكيات السلبية، جراء الشواء وما ينتج عنه من أضرار بالبيئة كأدخنة وبقايا الطعام، التي من شأنها أن تلوث البيئة كالرماد والفحم الذي يلقى عقب حفلات الشواء على الشواطئ والمسطحات الخضراء، التي تترك آثاراً سلبية بالغة في البيئة والصحة العامة.

بلدية الحمرية

وفرت مواقع مخصصة

للشواء مع كامل

التجهيزات، وستتم

إضافة مواقع جديدة.