محاكمة 3 متهمين بالاحتيال على بنك

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، بالاستيلاء على 22 مليون درهم من أحد المصارف المحلية، عبر اشتراكهم في تزوير محررات رسمية وقوائم بأسماء أشخاص يرغبون في الحصول على قروض بنكية.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل الجهات المعنية إلى قيام المتهم الأول (صاحب شركة) بتزوير محررات عبارة عن كشوف بأسماء موظفين يرغبون في الحصول على تسهيلات مصرفية، ليتبين من اعترافات المتهم الثاني (موظف بنك) أن المتهم الأول كان يرسل له تلك المستندات، ليشرع بعد ذلك في إجراءات إنجاز معاملات تسليم الأموال المستولى عليها.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، عكفا على تزوير فواتير وإيصالات وشيكات بشكل يوهم متسلمها بأنها صحيحة.

ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الثالث، بانتفاء أركان الجريمة بحق موكله، موضحاً أنه يعمل مدقق حسابات، وليس لديه أي دور في الجريمة، ملتمساً تكفيله والحكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.