محاكمة محل لبيعه «جوافة» غير صالحة للاستخدام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجّلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية خاصة بأحد المحال العاملة في مجال بيع وتوريد المنتجات الغذائية، والمتهم بتداول مواد غير صالحة للاستخدام (جوافة مستوردة)، إلى جلسة السادس من يناير المقبل، لإعداد الدفاع والمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب إفادة شاهد الإثبات (ممثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية)، الحاضر في الجلسة، إلى أن موظفي الجهاز أخطروا ممثلي المحل، بوجود قرار صادر بمنع تداول هذا النوع من الجوافة، والتحفظ عليها، مضيفاً: «تبين لهم في اليوم التالي، قيام المحل بالتصرف بالكمية التي تم التحفظ عليها في اليوم السابق، على الرغم من علمهم بمدى خطورتها، لاحتوائها على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية».

وتابع: «عندما استفسر موظفو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن الكميات التي تم الحجز عليها، لم يقدم المحل أي إفادة بخصوصها، الأمر الذي حذا بموظف الجهاز إلى إحالة الواقعة إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

ورفضت هيئة المحكمة توجيه سؤال للشاهد تقدم به المحامي الحاضر مع ممثلي محل الأغذية، حول قيام مفتشي الجهاز بفحص المنتج، حيث أكد قاضي المحكمة للمحامي أن إفادة الشاهد أوضحت أن محل الأغذية قام بالتصرف بالمنتج، ما يتعذر الوصول إليه، وبالتالي إجراء الفحوص المخبرية عليه للتأكد من سلامته أو عدمها.