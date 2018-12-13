لجنة للتحقيق في مشاجرة طلبة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

شكلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لجنة تحقيق لمتابعة واقعة مشاجرة مصورة بالفيديو، وقعت بين عدد من طلاب الصف العاشر أمام إحدى المدارس الخاصة في منطقة الغبيبة، وذلك للتحقيق مع الطلاب في ملابساتها والأسباب والدوافع التي أدت إليها.

وشهدت إحدى المدارس الخاصة في الشارقة مشاجرة بين عدد من الطلاب تطورت للتشابك بالأيدي، وتدخل بعض الأفراد لحل المشكلة.

وأكدت إدارة المدرسة أنها بصدد التحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها بين طرفي المشاجرة، والوقوف على الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة حلها بالطرق الودية واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت علاقة المشاجرة بالمدرسة، وكذلك استدعاء ذوي الطلبة المعنيين لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات والتصرفات المرفوضة.