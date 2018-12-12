شاب يزعم تعاطيه المخدرات بالإكراه

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية شاب عربي متهم بتعاطي مؤثرات عقلية، وقال المتهم أمام المحكمة إنه تناول الأقراص المخدرة بالإكراه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بوجود شاب عربي يتعاطى ترامادول، وعلى ضوء ذلك تم التحري عن مكانه وضبطه، وبأخذ العينة منه تم التأكد من تعاطيه المخدرات، وبعده تم إحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وأنكر المتهم أمام المحكمة المتهم المنسوبة إليه، وقال إنه أتى في زيارة سياحية الى الدولة وتم خطفه من قبل بعض أشخاص وأجبروه على تناول أدوية لا يعرف ما نوعها بالإكراه، ثم قدموا بلاغاً ضده، مشيراً إلى أن هناك دعوة منظورة في المحكمة قدمها ضدهم.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 26 ديسمبر الجاري لاستدعاء الشهود.