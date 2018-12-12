السجن لـ 4 متهمين بسرقة أدوية بـ 4.2 ملايين درهم

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة أربعة متهمين: الأول بالسجن ثلاث سنوات، والثاني والثالث والرابع بالسجن خمس سنوات غيابياً، بعد إدانتهم بسرقة أدوية من مستودعات بقيمة أربعة ملايين و200 ألف درهم، كما قضت ببراءة المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر من تهم بيع وشراء الأدوية المسروقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغاً من وكيل أحد مستودعات الأدوية الواقع بالمنطقة الصناعية يفيد بسرقة كميات كبيرة من الأدوية، وتمكنت أجهزة التحريات من رصد عمليات تداول غير مشروعة في بعض الأدوية التي تم الإبلاغ عن سرقتها، وتبين وجود شركتي أدوية قامتا بشراء كميات من الأدوية من دون أوراق بيع أو فواتير.

وتم القبض على سائق عربي في مستودع الأدوية ومجموعة من شركائه، ووجهت لهم اتهامات بالسرقة وخيانة الأمانة، كما وجهت تهمة شراء الأدوية المسروقة لشركتين.

وقال الشاهد «ن.أ.أ» مدير المستودع، إن الكاميرات رصدت المدان الأول «ر.أ.أ» الذي يعمل سائقاً لديهم وهو يدخل صناديق فارغة (كراتين) إلى المستودع ويملؤها بالأدوية، مبيناً أن الحارس (المتهم الثاني) كان يسهل عملية السرقة.