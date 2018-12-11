شاب متهم بتعاطي المخدرات يدعي اختطافه وأخذها بالإكراه

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شاب من جنسية عربية بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، إذ تم ضبطه من قبل فرق التحريات بعد الاشتباه بتعاطيه وحيازته المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بوجود شاب من جنسية دولة عربية يتعاطى مادة الترامدول المخدرة، وعلى ضوء ذلك تم التحري عن مكان الشاب وضبطه، وبأخذ العينة منه تم التأكد من تعاطيه المخدرات، وبعدها تمت إحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وواجهت المحكمة الشاب بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها رغم وجود تقرير طبي يثبت بأنه تعطى المخدرات بعد أخذ عينة منه.

وقال المتهم لهيئة المحكمة بأنه أتى في زيارة سياحية الى الدولة وتم استدراجه من قبل عدة اشخاص وخطفوه، وبعدها أجبروه على أخذ أدوية بالإكراه مع عدم معرفته بنوعها، وقدموا بلاغا ضده، مشيرا إلى أن هناك دعوة منظورة في المحكمة قدمها ضدهم.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 26 ديسمبر المقبل، لاستدعاء الشهود.