السرعة الزائدة تودي بحياة مواطن في حادث سير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توفي مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً، إثر حادث مروري وقع ظهر أمس، على أحد الطرق الخارجية بالشارقة، بسبب السرعة الزائدة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، إن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي لإمارة عجمان عند الساعة الواحدة والنصف، حيث هرعت إلى موقع الحادث دوريات الأنجاد، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، وتبين إصابة قائد المركبة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها قسم الطوارئ لإنقاذ حياته، إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.

وأشارت لجنة تخطيط الحوادث، إلى أن السرعة الزائدة، وعدم الانتباه أثناء القيادة، أدى إلى انحراف المركبة بصورة مفاجئة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، واستقرارها بعمود الإنارة بمنتصف الطريق، وقد نجحت دوريات الشرطة الموجودة بموقع الحادث إخراج الشاب من المركبة قبل اشتعالها.