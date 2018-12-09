16 وفاة بسبب الحوادث المرورية في عجمان خلال 10 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم سيف عبدالله الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، أن شرطة عجمان تعاملت، منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي، مع 193 حادثاً جسيماً، نتج عنها 16 حالة وفاة، إضافة إلى إصابات بليغة ومتوسطة. كما تعاملت مع 31 ألفاً و956 حادثاً مرورياً بسيطاً، من دون إصابات، لافتاً إلى أنها تبذل جهوداً متواصلة للحد من الحوادث المرورية.

وتابع الفلاسي أن شرطة عجمان نفذت حزمة إجراءات للحد من الازدحامات المرورية، تضمنت انتشار الدوريات المرورية على الطرقات العامة وبالقرب من المدارس لتنظيم السير وضمان انسيابية الحركة في تلك الأماكن، إضافة إلى منع الشاحنات من المرور في أوقات الذروة، لافتاً إلى أن غرامة مرور المركبات الثقيلة في الطرق أو الأماكن الممنوعة تصل إلى 1000 درهم وأربع نقاط مرورية. وأكد وجود تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لتحقيق السلامة على طرقات الإمارة، من خلال الدراسات التي تجريها اللجنة المرورية عن الشوارع التي تكثر فيها حوادث الدهس، مشيراً إلى عمل مسارات جديدة وجسور لعبور المشاة، للحد من عمليات العبور العشوائي.

وتابع الفلاسي أن الشرطة تنفذ حملة لتوعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خصوصاً الأطفال منهم، بخطورة الحوادث المرورية وضرورة تجنب مخاطر الطريق.

وبين أن حملة هذا العام اشتملت على نشر 25 دورية مرورية في مناطق الإمارة، خصوصاً الطرق الرئيسة وحول المدارس.