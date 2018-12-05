3000 درهم غرامة لعاملة صالون أحرقت رأس خليجية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة جنح الشارقة، بتغريم عاملة صالون آسيوية، مبلغ 3000 درهم، بعد إدانتها بالتسبب في وضع صبغة مجهولة على شعر زبونة خليجية، وإحداث حروق لها في الرأس والرقبة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما ذهبت خليجية إلى مراكز تجميل في الشارقة، لإجراء علاج لشعرها، ووضعت العاملة مادة مجهولة (صبغة) على شعرها، تسببت لها في آلام شديدة، وتركتها لمدة طويلة وقامت بخطوات خاطئة رغم تحذير الخليجية لها من إحساسها بوجود ألم في الرأس، إلا أن العاملة أكدت لها أن ذلك أمر طبيعي، وعندما عادت إلى المنزل شعرت بآلام شديدة، فتوجهت إلى مستشفى، وتبين أن الصبغة سببت لها حروقاً في مناطق متفرقة من جسمها، تركزت في الرقبة والرأس، وبعدها قامت المرأة بفتح بلاغ في مركز الشرطة بالواقعة.

وقالت العاملة إن المرأة حضرت إلى الصالون، وأنها قامت بعملية الصبغ بناء على طلبها، مستخدمة نوعاً متعارفاً عليه ومشهوراً، فيما أفاد تقرير الطب الشرعي بأن المادة التي وضعت للمرأة، تسببت لها في حروق في الرأس والرقبة والأذنين، وعليه تم الحكم بالغرامة.