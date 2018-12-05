رأس الخيمة تسجل 3 حوادث حريق في إجازة «اليوم الوطني»

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

تلقت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، ثلاثة بلاغات باحتراق ثلاث شقق سكنية خلال إجازة اليوم الوطني، وأنقذت طفلاً تعرّض للاختناق نتيجة استنشاقه الدخان.

وقال مصدر في إدارة الدفاع المدني، لـ«الإمارات اليوم» إن غرفة العمليات تلقت الأحد الماضي، بلاغاً يفيد باندلاع النيران بمنزل في منطقة جلفار، وتم إرسال فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران في غرفة وصالة.

وأوضح أن الحريق أسفر عن اختناق طفل نتيجة استنشاق الدخان، وتم إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل الإسعاف الوطني، متابعاً أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وشفط الدخان من المنزل.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تلقت أول من أمس، بلاغاً يفيد باندلاع النيران في أحد المنازل خلف صالة شمل للأفراح، وتم إرسال فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران اندلعت في غرفة وصالة بالمنزل في الطابق العلوي، ما أدى إلى انتشار الدخان، وتمت السيطرة على النيران وشفط الدخان، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.

وأضاف غرفة العمليات تلقت أول من أمس، بلاغاً آخر في الثامنة مساءً يفيد باحتراق منزل في منطقة الظيت الجنوبي، فور وصول فرق الإطفاء للموقع تبين احتراق شفاط فرن، ما أدى إلى انتشار الدخان في المطبخ والمنزل، ولم يسفر الحريق عن إصابات.