3 آلاف درهم غرامة لعاملة صالون تسببت بحروق لزبونة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

قضت محكمة جنح الشارقة بتغريم متهمة من الجنسية الآسيوية تعمل في أحد صالونات التجميل مبلغ ثلاثة الآف درهم، وذلك بعد ثبوت إدانتها بالتسبب بوضع صبغة مجهولة على شعر زبونة خليجية وإحداث حروق لها في الرأس والرقبة .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ذهبت الشاكية إلى أحد مراكز التجميل في مدينة الشارقة لاجراء علاج لشعرها، إذ تم وضع مادة مجهولة «صبغة» على شعرها تسببت لها بآلام شديدة من الموظفة "المتهمة" وتركتها لمدة طويلة وقامت بخطوات خاطئة رغم تحذير الشاكية لها من احساسها بوجود الم في رأسها، الا انها قالت لها المدانة بأن ذلك أمر طبيعي، وعندما عادت الى المنزل شعرت بالام شديدة توجهت على اثرها الى المستشفى لتكتشف ان المادة تسبب لها بحروق في مناطق متفرقة من جسمها، تركزت في الرقبة والرأس، وبعدها قامت الشاكية بفتح بلاغ في مركز الشرطة بالواقعة ، كما قدمت اثناء الادلاء بشهادتها طلب فتح دعوى مدنية بحق العاملة في الصالون .

وكانت المحكمة قد واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليها بأن أحدثت أضرار وحروق في رقبة وشعر بالشاكية رغم معرفتها بالأضرار الجانبية للصبغة، فأنكرت المدانة التهم المنسوبة إليها، وقالت إن المشتكية حضرت إلى الصالون، وأنها قامت بعملية الصبغ بناء على طلب الزبونة، مستخدمة نوعاً متعارفاً عليه ومشهوراً، يتم استخدامه لجميع الزبائن، ولم يسبق أن حدث أمر مماثل، لافتة إلى أن المشتكية خرجت من الصالون بحالة جيدة، ولم تعانِي من أي مشكلة، فيما كان قد أفاد التقرير الطب الشرعي بأن المادة التي وضعت للسيدة، تسببت لها بحروق بالرأس والرقبة والأذنين، وعليه تم الحكم بالغرامة .