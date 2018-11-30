عاطل يعترف بإحراق 9 مركبات عمداً مقابل 600 درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي يبلغ من العمر 23 عاماً في قضيتين مختلفتين، الأولى إضرام النار عمداً مع آخرين هاربين في ست مركبات، بتاريخ 25 من يوليو الماضي، وفي القضية الثانية أضرم النار في ثلاث مركبات بتاريخ الثالث من يونيو الماضي، مسبباً خسائر تقدّر بنحو مليون درهم، بحسب تحقيقات النيابة العامة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمتين مقابل 600 درهم.

وافاد المتهم في محضر استدلالات شرطة دبي وتحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى المشروبات الكحولية واشترك مع آخرين في سكب البنزين على إحدى المركبات وأشعل النار فيها عمداً، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وامتدت النيران إلى خمس مركبات في القضية الأولى، وثلاث مركبات في القضية الثانية، لافتاً إلى أنه فعل ذلك بناءً على تعليمات من شخص آخر مقابل مبلغ 600 درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغات مجهولة وردت عن إضرام النار في مركبات، فتم تشكيل فريق عمل باشر البحث والتحري حتى توصل إلى هوية المتهم، وتم القبض عليه، وأقرّ بارتكابه الوقائع بالتفصيل، وتم الانتقال معه إلى أماكن المركبات التي أشعل النيران فيها، بعد أن أرشدهم إلى مواقعها بنفسه.

وفي القضية الثانية كشفت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمداً أولاً في شاحنة مرسيدس تصل قيمتها إلى نحو 523 ألف درهم، وامتدت النيران إلى شاحنة أخرى قيمتها 145 ألف درهم، وحافلة قيمتها 107 آلاف درهم.