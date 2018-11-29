نجاة أسرة مواطن من سقوط سقف غرفة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نجت أسرة المواطن، عبدالله خميس الزعابي، المكونة من سبعة أفراد وخادمة، من حادث سقوط سقف إحدى الغرف في المنزل بشكل كامل، بمنطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة، أمس، إثر تصدع الجدران وتهالك المنزل القديم.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إنه يسكن في منزل أسرته القديم، برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة وشقيقه وشقيقته الكبرى، وإنهم فوجئوا أثناء وجودهم في الصالة بسماع صوت تشقق وسقوط قوي واهتزاز المنزل بالكامل.

وأوضح «فور سقوط سقف الغرفة بدأ الغبار يخرج من المنزل بشكل كثيف، وخرجنا من المنزل إلى الشارع خوفاً من سقوط المنزل علينا»، لافتاً إلى أنه دخل إلى المنزل لتفقد حالته وتبين أن سقف إحدى الغرف سقط بالكامل على الأثاث والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى تضرر وإتلاف جميع محتويات الغرفة.