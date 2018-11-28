موظف يستولي على هاتف بهوية شخص آخر

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات، في الشارقة، قضية موظف في شركة توزيع تتبع شركة اتصالات، متهم بتزوير محرر رسمي، وأخذ هاتف من اتصالات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المتهم من استغلال وظيفته واستخدام هوية شخص آخر، وحصل على شريحة وهاتف محمول، مستخدماً بيانات الشاكي دون علمه، وتم كشف الجريمة عندما طالبت شركة اتصالات الشاكي بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء استخدامه خدمة اتصالات، وبالتقصي والتحقيق تبين أن المتهم وضع بصمته، بدلاً من صاحب الهوية، وزور استمارة تسجيل الشريحة واستخراج الهاتف.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها.

وطلب المحامي الحاضر أجلاً لتقديم الدفاع، مشيراً إلى أن الشاكي تنازل عن حقه في الدعوى.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 19 ديسمبر المقبل للحكم، مع الاستمرار في حبس المتهم.