2000 درهم غرامة لـ «بقال» صفع زوجته 4 مرات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، بتغريم رجل (آسيوي) 2000 درهم، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته وصفعها أربع مرات على وجهها.

وقالت المتهمة أمام المحكمة: «إن زوجها اعتدى عليها بالضرب، وصفعها نتيجة نشوب خلافات بينهما»، لافتة إلى أنها رفضت التصالح معه، ورفعت ضده شكوى لأخذ حقها منه قانونياً.

وقال المتهم أمام المحكمة: «إنه يعمل في محل للبقالة، وإنه لم يقصد الاعتداء على زوجته»، مضيفاً أنه «لم يتذكر عدد الصفعات التي وجهها لزوجته، مرجحاً أن تكون ما بين صفعتين وأربع صفعات». وتابع أنه «حاول مصالحتها وإرضاءها، إلا أنها أصرّت على رفع شكوى ضده أمام المحكمة».