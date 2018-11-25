ضبط «عربي» هدّد طفلاً بصاعق كهربائي لتقصيره في المذاكرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة شخصاً (عربياً) هدّد طفلاً بصاعق كهربائي محاولاً تخويفه، وصوّره ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و15 ثانية، المصور وهو يوبخ الطفل بسبب تقصيره في المذاكرة، وافتعاله مشكلات، وضربه إحدى قريباته بـ«النعال». كما يظهره وهو يضحك ويصرّخ في وجهه، موجهاً صاعقاً كهربائياً نحوه، مهدداً إياه بالضرب بالخيزران، مطالباً إياه بالتعهد بالتوبة عن فعلته، فيما كان الطفل يدافع عن نفسه، خائفاً وباكياً، نافياً ارتكابه أي مشكلة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن «إدارة التحريات والمباحث الجنائية توصلت إلى صاحب الفيديو، بعد ثلاثة أيام من نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن الشرطة شرعت في التحقيق حول الواقعة.

وحذّر النعيمي من المساس بسلامة أي شخص، أو ترهيبه وتخويفه، خصوصاً الطفل، لافتاً إلى أن «هذه الأفعال بعيدة كل البُعد عن المجتمع الإماراتي، ولا يمكن القبول باستخدام هذه النوعية من الأساليب في تربية الأطفال، أو تقويم سلوكهم، بل هي تعدّ تعدياً على سلامتهم».

ودعا إلى إبلاغ مراكز الشرطة عن أي صورة من العنف تستهدف الأطفال، أو تتصف بالسلوك العدواني تجاههم، موضحاً أن «الخط الساخن»، الذي توفره الوزارة (116111)، مخصص للتعامل مع هذه النوعية من القضايا بسرية تامة.