محاكمة أب لامتناعه عن استخراج جوازَي سفر وهويتين لطفليه

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، النظر في قضية أب متهم بالتقاعس عن إصدار جوازَي سفر وبطاقتَي هوية لطفليه، حيث قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 27 من نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورد شكوى من أم لطفلين، تفيد فيها بأن زوجها، والد الطفلين، أهمل وأساء إليهما، بامتناعه عن استخراج جوازَي سفر وبطاقتَي هوية، نتيجة لخلافات بينهما، ما تسبب في آثار سلبية لهما.

وأضافت أن رب الأسرة تعنّت تجاه طفليه، متمسكاً بموقفه المتمثل في عدم إصدار جوازَي سفر وبطاقَي هوية لهما، وتحمل مسؤولياته تجاه أسرته بعيداً عن أي خلافات، فتم استدعاء الزوج، بناء على الشكوى، لسؤاله عن الواقعة وإحالته إلى المحكمة المختصة.