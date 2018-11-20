شرطة أبوظبي تثقف ذوي طلبة بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تولت شرطة أبوظبي، تثقيف ذوي طلبة بمخاطر المخدرات، في محاضرة نظمتها بمدرسة القمة النموذجية في مدينة الشامخة.

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أهمية التوعية لتحصين الأبناء من الوقوع في مستنقع الإدمان عبر تطوير مهارات الأمهات والآباء، في هذا الجانب.

وذكر أن للمخدرات أضراراً متعددة على أمن المجتمع، ويجب الحفاظ على نشأة جيل سويّ يتمتع بالإدراك والتطوّر والتقدم، حريص على عائلته ومجتمعه ووطنه، موضحاً أن فتح باب النقاشات الأسرية بإيجابية يسهم في توعية الأبناء ووقايتهم من الآفات المجتمعية.

وتحدثت رئيسة قسم التوعية في إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة في «المديرية»، المقدم موزة اليعقوبي، عن الآثار السلبية للمخدرات في المجتمع، وما تسببه من دمار في العقل والسلوك. وتطرّقت إلى وسائل منع الأبناء من السقوط في مستنقع التعاطي، لافتة إلى أن من أسباب التعاطي عدم مراقبة الأسرة لتصرفات الأبناء، والتفكك الأسري، وعدم وجود حوار بناء معهم، إضافة إلى أسباب سلبية أخرى.