محاكمة امرأة حاولت الانتحار من أجل عشيقها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنح في دبي محاكمة امرأة آسيوية (23 عاماً) شرعت في الانتحار مستخدمة شفرة حلاقة لقطع وريد معصمها الأيسر، بسبب سعي والدة عشيقها إلى تزويجه بأخرى، إلا أنها فشلت في الانتحار حين نقلت بواسطة الإسعاف وتم إنقاذ حياتها، كما أحالتها النيابة إلى المحكمة بتهمة هتك العرض بالرضا لممارستها الجنس مع (عشيقها 26 عاماً) المتهم الثاني في الواقعة.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بممارسة الجنس بالرضا مع المتهم بعد أن وعدها بالزواج واشترى عقداً ذهبياً لها، كما اقرت بأنها حاولت الانتحار في شهر أغسطس الماضي بمحاولة قطع وريد معصمها الأيسر في منطقة القصيص.

وأضافت أنها حاولت الانتحار لتخويف المتهم، بعد أن علمت أن والدته تبحث له عن زوجة، رغم أنه وعدها بالزواج، لافتة إلى أنها كانت في حالة حزن ويأس لذا لجأت إلى الانتحار.