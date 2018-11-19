امرأة تحاول الانتحار لسعي والدة عشيقها إلى تزويجه من أخرى

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنح في دبي محاكمة امرأة من جنسية دولة آسيوية 23 عاماً، شرعت في الانتحار مستخدمة شفرة حلاقة لقطع وريد معصمها الأيسر، وذلك بسبب سعي والدة عشيقها إلى تزويجه من أخرى، وتم إنقاذ حياتها، كما أحالتها النيابة إلى المحكمة بتهمة هتك العرض بالرضا.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بممارسة الجنس بالرضا مع المتهم بعد أن وعدها بالزواج واشترى عقداً ذهبياً لها، كما اقرت أنها حاولت الانتحار في شهر أغسطس الماضي بمحاولة قطع وريد معصمها الأيسر في منطقة القصيص.

وأضاف أنها حاولت الانتحار لتخويف المتهم بعد أن علمت أن والدته تبحث له عن زوجة، رغم أنه وعدها بالزواج، لافتة إلى أنها كانت في حالة حزن لذا لجأت إلى الانتحار.