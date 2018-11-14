طقس غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً على بعض المناطق، خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وأفاد المركز، في نشرته اليومية، أمس، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية 20 - 35 كم/‏‏ساعة بوجه عام، تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة أحياناً، خصوصاً على البحر.

وقال إن بحر الخليج العربي سيكون متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 55:15، والثاني عند الساعة 07:07، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 09:43، والثاني عند الساعة 23:35. وأوضح أنه سيكون بحر عمان متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:41، والثاني عند الساعة 02:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:07، والثاني عند 19:32.