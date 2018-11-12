وفاة عامل نتيجة تدهور مركبة على طريق الحمرية - أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

توفي عامل وأصيب آخرون بإصابات بين المتوسطة والبسيطة في حادث وقع على طريق الحمرية - أم القيوين نتيجة تدهور مركبة ذات دفع رباعي تقل "7" أفراد، أثناء محاولة السائق تفادي الاصطدام بأحد الحيوانات السائبة على الطريق.

وقال مدير مركز شرطة الحمرية الشامل العقيد علي سعيد الجلاف، الذي أشرف على الحادث ميدانياً: تلقينا بلاغاً في تمام الساعة 7:45 من صباح اليوم الاثنين، يفيد بتدهور مركبة ذات دفع رباعي من نوع لكزس أستيشن على طريق الحمرية بإتجاه إمارة أم القيوين.

وفور تلقي البلاغ هرعت دوريات المركز، والإسعاف الوطني، ولجنة الحوادث، والدفاع المدني إلى موقع الحادث، للتعامل الفوري مع الحادث، حيث كانت المركبة المتدهورة تقل سبعة عمال، من الجنسيتين الآسيوية والأفريقية، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة، فيما توفي أحدهم نتيجة الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى خليفة بإمارة عجمان.

وأوضح العقيد الجلاف أن السبب الرئيسي لتدهور المركبة بحسب إفادة السائق نتج عن محاولته تفادي الإصطدام بحيوان سائب على الطريق، مما تسبب في تدهور المركبة ووقوع الإصابات، حيث تعاملت الوحدات المعنية مع الحادث بمهنية عالية، من حيث التعامل مع الحادث والمصابين، وتنظيم حركة السير بموقع الحادث لضمان انسيابية حركة المرور ،وعدم وقوع حوادث أخرى بين المركبات على ذات الطريق.

وتهيب شرطة الشارقة بالسائقين توخي الحيطة والحذر عند القيادة وعدم تجاوز السرعة المقررة على الطريق، والانتباه لحركة ومفاجآت الطريق، متمنية الأمن والسلامة للجميع.