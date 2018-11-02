محاكمة شقيقين بحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة جنح الشارقة نظر قضية تعاطي وحيازة مخدر ومؤثر عقلي، متهم فيها شقيقان خليجيان.

وواجه القاضي المتهمين بالتهم المنسوبة إليها، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وهي أنهما في الـ14 من سبتمبر الماضي تعاطيا مخدر الهيروين، وتم ضبط كمية من المخدرات بحوزتهما، وتعاطيا مؤثر عقلي، وضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية.

وأنكر المتهمان تعاطي الهيروين، وقالا إن لديهما وصفات طبية، ولم يتناولا المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وإنما لغايات علاجية، وطالبا بتكفيلهما، ليتسنى لهما إحضار نسخ مصدقة من الوصفات الطبية لإرفاقها في ملف القضية.

وأمرت المحكمة بتكفيلهما، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، لتمكينهما من إحضار الوصفات الطبية وتقديم دفاعهما، وتأجيل القضية إلى الـ18 من نوفمبر الجاري.