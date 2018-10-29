إغلاق طريق جبل جيس في رأس الخيمة بسبب الأمطار.. وانتشال مركبة «مهملة»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت شرطة رأس الخيمة، أمس، الطريق المؤدي إلى جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الدولة بارتفاع 1900 متر، حيث شهدت المناطق الجبلية في الإمارة هطول الأمطار في غليلة وجبل جيس والطويين. كما انتشلت الشرطة مركبة مهملة سقطت من فوق جبل جيس، بعدما جرفتها مياه الأمطار.

وقال مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، إن الدائرة أرسلت فريقاً من عمال الدائرة إلى منطقة جبل جيس لإزالة الصخور من الطريق، وتأمين حركة السير والمرور.

وتابع الشحي: «تم تفقّد العبارات في المناطق الجبلية بالإمارة، لضمان جريان مياه الأمطار باتجاه السدود، لمنعها من التجمع والانحراف عن مسارها للطريق العام».

وأفاد بأن الدائرة لم تستقبل أي بلاغات من السكان عن أضرار الأمطار، كما أن الطرقات والأودية لم تتضرر بفعل الأمطار الغزيرة، مؤكداً رفع حالة الاستنفار في الدائرة للاستعداد لموسم الأمطار، والتعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

من جهته، أشار مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إلى أن غرفة العمليات تلقت صباح أمس بلاغاً عن انزلاق مركبة من أعلى جبل جيس إلى أسفله في احدى المناطق الجبلية، جرفتها مياه الأمطار.

وأكد الحميدي إرسال دوريات مختصة من قسم الإسعاف والإنقاذ والدوريات المرورية والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وبعد معاينة الفرق المركبة، تبين أنها قديمة مهملة في أعلى الجبل، وأنها سقطت بفعل الأمطار الغزيرة، دون وجود أي إصابات بشرية.

وأضاف: «طالبت شرطة رأس الخيمة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال تساقط الأمطار الغزيرة التي ينتج عنها جريان الأودية والسيول، ما يؤدي إلى وقوع أخطار كبيرة وحوادث مرورية، قد تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات».

ونصح الحميدي مرتادي المناطق الجبلية بضرورة أخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة، وعدم المجازفة بالنزول في الأودية العميقة أو المنحدرات الخطرة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

بدوره، قال مدير فرع مؤسسة مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، عبيد البريكي، لـ«الإمارات اليوم»: «جميع مسارات الحافلات المدرسية في الإمارة آمنة، وبعيدة عن مناطق هطول الأمطار، وتم نقل جميع الطلبة من مدارسهم إلى منازلهم بشكل آمن، وفقاً لخطة النقل المعتمدة»