محاكمة 76 شخصاً زورا شهادات "لائق طبياً"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قررت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مد أجلٍ ثانٍ للنطق بالحكم على 76 متهما بينهم 4 سيدات، متهمين باستخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكما في القضية التي تعود أحداثها إلى اشتباه موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إمكانية وجود تزوير على أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراقها إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بأنها تعرضت لعملية تزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق معها، ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي، من التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى "غير لائق صحياً لتصبح "لائق صحياً".