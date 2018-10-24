شرطة عجمان تضبط عصابة الذهب

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة عجمان عصابة إفريقية مكونة من أربعة أشخاص سرقوا ذهباً من محل مصوغات في الإمارة.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بأن تفاصيل القضية بدأت بتلقي قسم العمليات اتصالاً من محل ذهب، يفيد بتعرضه للسرقة من قبل أشخاص عديدين يحملون الملامح الإفريقية.

وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع، وبسؤال صاحب المحل أفاد بدخول مجموعة من الأشخاص إلى المحل وهددوه وسرقوا بعض المجوهرات وفروا هاربين، وتولى الفريق تمشيط المنطقة، إلا أنه لم يتم العثور على أحد من المشتبه فيهم.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل ميداني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وبعد جهود حثيثة ومتواصلة في البحث والتحري وجمع المعلومات، أفادت التحريات بأن الأشخاص المشتبه فيهم موجودون في إمارة رأس الخيمة بمنطقة مأهولة بالسكان، ويقيمون في أحد البيوت المهجورة.

وبالتنسيق مع أفراد شرطة رأس الخيمة، وباتخاذ الإجراءات، تمت مداهمة المكان وضبط المشتبه فيهم، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم أربعة أشخاص يحملون جنسية دولة إفريقية هم (أ.س) و(و.م) و(ف.ن) و(س.أ)، وبسؤالهم عن موضوع البلاغ أقروا بارتكاب الجريمة، فتم أخذ إفادتهم، وإحالتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

ونوه النعيمي بكفاءة رجال الشرطة وخبرتهم، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، كما تقدم بالشكر لشرطة رأس الخيمة على تعاونها، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على أحد، أو يرتكب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.