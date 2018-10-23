ازدحام في شوارع الشارقة بسبب حادث مروري

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم خالد الكي، أن حادثاً في دبي تسبب في عرقلة حركة السير، وازدحام مروري في معظم شوارع الشارقة المؤدية إلى إمارة دبي.

جاء ذلك في ردّ له على استفسارات الجمهور، عبر أثير برنامج «الخط المباشر»، حول سبب تعطل حركة السير والازدحام المروري صباح أمس في مختلف شوارع الإمارة، خصوصاً في منطقة مويلح، واستمر نحو ثلاث ساعات، حسبما أفاده مستخدمو الطرق والسائقون، وقال الكي إن حادثاً وقع في دبي الساعة السادسة والنصف صباحاً، أدى إلى ازدحام مروري على شارع الإمارات، والمناطق المجاورة، والتي منها منطقة مويلح، والصناعية، مشيراً إلى أن شوارع الإمارة الداخلية لم تشهد حوادث معرقلة لحركة السير.