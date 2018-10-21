العثور على جثة «سائق الخلاط» على عمق 7 أمتار في بحيرة وادي القور

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

عثر فريق الغواصين التابع لشرطة الشارقة، أمس، على جثة سائق خلاط من جنسية عربية، على عمق سبعة أمتار في بحيرة وادي القور برأس الخيمة، بعد فقدان جثته لخمسة أيام.

وكان السائق قد توفي غرقاً، الثلاثاء الماضي، نتيجة جرف مياه الوادي (جنوب إمارة رأس الخيمة) لشاحنته داخل الوادي، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وتدهورها وتعرضه للغرق.

وقال رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل في شرطة رأس الخيمة، المقدم ماجد النقبي، إن فرق الإنقاذ التي شاركت في البحث عن جثة السائق، مكونة من أجهزة الشرطة في أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب شرطة رأس الخيمة.

وأضاف أن السائق غرق بعد محاولته قطع وادي القور، إذ انحرفت شاحنته (خلاط) نتيجة لقوة جريان مياه الوادي. ومع أنه نجح في القفز منها نحو الوادي محاولاً الوصول إلى اليابسة، إلا أن مياه الوادي جرفته، ليعثر الغواصون التابعون لشرطة الشارقة على جثته على عمق سبعة أمتار من بحيرة الوادي، وعلى بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريباً من موقع الحادث.