ممرضة تفلت من الاغتصاب على يد متسلّل ظنته زوجها

المصدر: دبي - الإمارا ت اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدرب سياقة آسيوي، شرع في اغتصاب ممرضة آسيوية بعد أن استدرج زوجها إلى خارج الغرفة التي توجد فيها، وأبعده عن المكان بخطة خبيثة رسمها لغرض في نفسه، ثم تسلل خلسة إلى سرير الزوجة وخلع ملابسه وشرع في ممارسة الجنس معها، لاعتقادها في البداية أنه زوجها، لكنها انتبهت في اللحظات الأخيرة وقاومته وطلبت النجدة، ففشلت محاولته، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب، وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير.

وقالت المجني عليها إن الساعة كانت نحو 3.30 صباحاً، وأثناء نومها شعرت بشخص يستلقي عليها فظنته زوجها في البداية، وحين فتحت عينيها فوجئت بالمتهم فهبت من فراشها، فادعى أن زوجها هو الذي سمح له بذلك، وحاول الاقتراب مجدداً، لكنها نهرته وصرخت، فوضع يده على فمها لكتم صوتها فعضت يده، وتركها وجلس أمامها مؤكداً إصراره على استكمال ما بدأ، فطلبت منه السماح لها بشرب الماء ثم تنفذ ما يريده فرفض، وحين حاولت القيام سحبها وحاول اغتصابها مجدداً، إلا أنها قاومته وصرخت بشدة فهرب من الغرفة، واتصلت بزوجها الذي حضر إلى المكان واتصل بالمتهم مرات عدة لكنه لم يُجِب.

وقال زوج المجني عليها إن اتصالاً هاتفياً ورده من المتهم الذي يعمل مدرباً بمعهد قيادة السيارات، وطلب منه مقابلته لمنحه حصة تدريبية قبل الاختبار النهائي فالتقى به، وطلب منه المتهم قيادة السيارة بمفرده حتى يعتاد عليها لكنه رفض، وأصر على وجوده معه، فصعد المتهم، وبعد نحو 200 متر طلب منه المتهم النزول لأداء الصلاة وانتظاره لحين عودته، وأثناء انتظاره فوجئ بزوجته تتصل به وتبلغه بأن المتهم تسلل إلى الغرفة وحاول اغتصابها فأبلغ الشرطة.

وأقر المتهم بأنه تسلل إلى الغرفة ووجد الزوجة نائمة فأيقظها، لكنها فزعت وصرخت فبادر بالفرار.